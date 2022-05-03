В СНБО назвали главную причину дефицита бензина в Украине

Компании, занимающиеся поставкой бензина, не рассчитали потенциальное количество клиентов, вследствие этого в Украине возник дефицит топлива.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Те компании, которые занимаются поставками, к сожалению, не рассчитывали на патриотизм нашего населения, которое начало очень быстро возвращаться в свои дома. Перед 1 мая и Пасхой было большое количество людей, которые начали возвращаться, несмотря на просьбы пока не ехать", — рассказал Данилов.

Секретарь СНБО, обращаясь к украинцам, попросил не забывать, что в Украине едет полномасштабная война и такие ситуации имеют место быть.

В то же время Данилов считает, что вскоре ситуация с топливом улучшится — на АЗС будет необходимый объем бензина.

"Впоследствии отстроят и все разрушенные оккупантами АЗС на освобожденных территориях", — подытожил он.

В свою очередь эксперты считают, что дефицит топлива в Украине вызван ажиотажным спросом на бензин со стороны водителей, который в свою очередь был спровоцирован информационной кампанией участников топливного рынка.

Отметим, что Кабмин заверяет, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая. Но крупные сети АЗС уже ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.