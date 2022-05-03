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У РНБО назвали головну причину дефіциту бензину в Україні
Компанії, що займаються постачанням бензину, не розрахували потенційну кількість клієнтів, внаслідок чого в Україні виник дефіцит пального.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у ефірі телемарафону.
"Ті компанії, які займаються поставками, на жаль, не розраховували на патріотизм нашого населення, яке почало дуже швидко повертатися до своїх будинків. Перед 1 травня та Великоднем була велика кількість людей, які почали повертатися, незважаючи на прохання поки що не їхати", - розповів Данилов.
Секретар РНБО, звертаючись до українців, попросив не забувати, що в Україні їде повномасштабна війна, і такі ситуації можуть траплятися.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас Данилов вважає, що незабаром ситуація з пальним покращиться — на АЗС буде необхідний обсяг бензину.
"Згодом відбудують і всі зруйновані окупантами АЗС на звільнених територіях", - підсумував він.
У свою чергу експерти вважають, що дефіцит пального в Україні викликаний ажіотажним попитом на бензин з боку водіїв, який у свою чергу був спровокований інформаційною кампанією учасників паливного ринку.
Зазначимо, що Кабмін запевняє, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня. Але великі мережі АЗС вже ввели обмеження продаж пального в одні руки.