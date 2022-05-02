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Автогаз продовжує дорожчати. На яких заправках найнижчі ціни

Автогаз продовжує дорожчати. На яких заправках найнижчі ціни

В роздріб дорожчає скраплений газ – середня ціна зросла на 29 копійок та становить 30,87 грн/л.

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2 травня у мережах АЗС середня ціна на скраплений газ зросла на 29 копійок та становить 30,87 грн/л. Про це повідомляє профільне видання Enkorr.

На станціях ОККО та WOG автогаз подорожчав на 49 коп./л та 48 коп./л і тепер коштує 30,99 грн/л та 30,98 грн/л відповідно. При цьому SOCAR, Mango та "Катрал" збільшили ціни на продукт на 1 грн./л. У мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та BVS автогаз додав у ціні 0,3-0,5 грн./л.

Фото 2 — Автогаз продовжує дорожчати. На яких заправках найнижчі ціни

При цьому в роздрібних мережах АЗС, за розрахунками Консалтингової групи "А-95", вартість може досягти 34 грн/л, що навіть трохи більше за середню ціну на бензин марки А-95 (33,96 грн/л на 14 квітня).

Раніше повідомлялося, що автогаз може зрівнятися в ціні з бензином, при цьому автолюбителі продовжать його купувати через дефіцит бензину.

Автогаз – це єдиний вид палива, ціни на які зараз не регулюються державою. Ціна на автогаз зростає, але його продовжать купувати у сьогоднішніх умовах воєнного часу.