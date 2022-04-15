Автогаз может сравняться в цене с бензином, но его все равно будут покупать

Эксперты считают, что в апреле автогаз может сравняться в цене с бензином, при этом автолюбители все равно продолжат его покупать.

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В частности, профильное издание Enkorr сообщает, что в четверг, 14 апреля, дочернее предприятие "Нафтогаза" — акционерное предприятие "Укргаздобыча" — на своем аукционе реализовало сжиженный газ по рекордной цене 57 тыс. грн/тонна.

При этом в розничных сетях АЗС, по расчетам Консалтинговой группы "А-95", стоимость может достичь 34 грн/л, что даже чуть больше средней цены на бензин марки А-95 (33,96 грн/л на 14 апреля).

По мнению собеседников Enkorr, даже при таких ценах автолюбители продолжат покупать автогаз из-за дефицита бензина.

"Казалось бы, с такой ценой на стеле автогаз должны прекратить покупать обычные автолюбители. Но у них нет другого выхода, кроме как заправляться автогазом, который есть на сегодняшний день на заправках, потому что нет бензина", — сказал изданию один из неназванных собеседников.

В свою очередь аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко отмечает, что в настоящее время дефицита бензина в стране нет. Большинство сетей АЗС все же предлагают клиентам как минимум два вида топлива: автогаз и бензин, автогаз и дизтопливо, бензин и дизтопливо.

При этом большинство розничных игроков топливного рынка уходят в премиум-сегмент или придерживают ресурс, поскольку невыгодно продавать, так как текущая формула государственного регулирования не учитывает логистическую составляющую в цене горючего.

Автогаз — это единственный вид топлива, цены на который сейчас не регулируются государством. Цена на автогаз растет, но его продолжат покупать в сегодняшних условиях военного времени.

"В Украине до войны было около миллиона автомобилей на газу. Если водитель такой машины будет проезжать около заправки, которая торгует и автогазом, и бензином, он купит и то, и другое", — говорит Сиренко.

Он считает, что тотального дефицита топлива в Украине нет, о чем свидетельствует тот факт, что сети АЗС постепенно отказываются от практики продажи ограниченного количества топлива "в одни руки".

"При этом поведение водителей, которые в условиях войны покупают и бензин, и автогаз, несколько похоже на поведение граждан, которые в условиях кризиса в супермаркете покупают крупы, тушенку и туалетную бумагу. В условиях войны люди хотят сделать запасы самого необходимого", — считает Сиренко.

Он также добавил, что с начала войны совокупный рынок бензина и автогаза в Украине сократился примерно на 30%, поскольку многие граждане уехали в ЕС, а те, которые остались, стараются не пользоваться автомобилями без крайней необходимости.

Напомним, стоимость автогаза на украинских АЗС приблизилась к отметке 30 грн/л.

Также на украинских АЗС пропало из продажи дизельное топливо из-за невозможности сетей реализовать ДТ в розницу при текущем регулировании цен.