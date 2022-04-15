Автогаз може зрівнятися в ціні з бензином, але його все одно купуватимуть

Експерти вважають, що у квітні автогаз може зрівнятися у ціні з бензином, при цьому автолюбителі все одно продовжать його купувати.

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Зокрема, профільне видання Enkorr повідомляє, що у четвер, 14 квітня, дочірнє підприємство "Нафтогазу", акціонерне підприємство "Укргазвидобування", на своєму аукціоні реалізувало скраплений газ за рекордною ціною 57 тис. грн/тонна.

При цьому в роздрібних мережах АЗС, за розрахунками Консалтингової групи "А-95", він може досягти 34 грн/л, що навіть трохи більше за середню ціну на бензин марки А-95 (33,96 грн/л на 14 квітня).

На думку співрозмовників Enkorr, навіть за таких умов автолюбителі продовжать купувати автогаз через дефіцит бензину.

"Здавалося б, з такою ціною на стелі автогаз мають припинити купувати звичайні автолюбителі. Але вони не мають іншого виходу, окрім як заправлятися автогазом, який є на сьогоднішній день на заправках, тому що немає бензину", — сказав виданню один із неназваних співрозмовників.

У свою чергу аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко зазначає, що наразі дефіциту бензину в країні немає. Більшість мереж АЗС все ж таки пропонують клієнтам як мінімум два види палива: автогаз і бензин, автогаз і дизпаливо, бензин і дизпаливо.

При цьому більшість роздрібних гравців паливного ринку йдуть у преміум-сегмент або притримують ресурс, оскільки невигідно продавати, тому що поточна формула державного регулювання не враховує логістичну складову в ціні пального.

Автогаз – це єдиний вид палива, ціни на який зараз не регулюються державою. Ціна на автогаз зростає, але його продовжать купувати у сьогоднішніх умовах воєнного часу.

"В Україні до війни було близько мільйона автомобілів на газу. Якщо водій такої машини проїжджатиме біля заправки, яка торгує і автогазом, і бензином, він купить і те, й інше", — говорить Сіренко.

Він вважає, що тотального дефіциту палива в Україні немає,про що свідчить той факт, що мережі АЗС поступово відмовляються від практики продажу обмеженої кількості палива "в одні руки".

"При цьому поведінку водіїв, які в умовах війни купують і бензин, і автогаз, дещо схоже на поведінку громадян, які в умовах кризи в супермаркеті купують крупи, тушонку та туалетний папір. В умовах війни люди хочуть зробити запаси найнеобхіднішого", — вважає Сіренко.

Він також додав, що з початку війни сукупний ринок бензину та автогазу в Україні скоротився приблизно на 30%, оскільки багато громадян поїхали до ЄС, а ті, що залишилися, намагаються не користуватися автомобілями без крайньої необхідності.

Нагадаємо, вартість автогазу на українських АЗС наблизилась до позначки 30 грн/л.

Також на українських АЗС зникло з продажу дизельне паливо через неможливість мереж реалізувати ДП у роздріб за поточного регулювання цін.