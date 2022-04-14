На украинских АЗС нельзя купить дизтопливо из-за регулирования цен от Минэкономики

На украинских АЗС нельзя купить дизельное топливо из-за невозможности сетей реализовать ДТ в розницу при текущем регулировании цен. Об этом в комментарии Delo.ua сообщил аналитик профильного издания “Нафторинок” Александр Сиренко.

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"Хотя дизтопливо физически присутствует в стране, текущее регулирование от Минэкономики не позволяет продавать его в розницу", — сказал эксперт.

По его словам, при текущей формуле если АЗС и будут продавать ДТ на АЗС, они будут делать это себе в убыток, поскольку формула не учитывает логистических затрат на его поставку.

"Речь идет о дополнительных 50-70 долларах на тонну ресурса. Минэкономики необходимо будет сделать перерасчет в апреле-мае", — добавил Сиренко.

В свою очередь глава группы компаний "Прайм" Дмитрий Лёушкин подтвердил Delo.ua, что дизтопливо отсутствует в свободной продаже.

"По моим оценкам, сейчас где-то 70% АЗС без дизтоплива, 95% без автогаза и 60% без бензина. Там, где дизтопливо есть, то только премиальное и только 20 литров в одни руки", — сказал Лёушкин.

Напомним, ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что хотя снижение налогов и привело к удешевлению топлива для украинцев, но из-за удорожания логистики и госрегулирования сети АЗС в центре и на востоке Украины вынуждены торговать себе в убыток.