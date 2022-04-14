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Дата публікації

На українських АЗС не можна купити дизпальне через регулювання цін від Мінекономіки

На українських АЗС не можна купити дизпальне через регулювання цін від Мінекономіки

На українських АЗС не можна купити дизельне паливо через неможливість мереж реалізувати ДП у роздріб при поточному регулюванні цін. Про це у коментарі Delo.ua повідомив аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко.

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"Хоча дизпаливо фізично присутнє в країні, поточне регулювання від Мінекономіки не дозволяє продавати його у роздріб", — сказав експерт.

За його словами, при поточній формулі якщо АЗС і продаватимуть ДП на АЗС, вони робитимуть це собі на збиток, оскільки формула не враховує логістичних витрат на його постачання.

"Йдеться про додаткові 50-70 доларів на тонну ресурсу. Мінекономіки необхідно буде зробити перерахунок у квітні-травні", — додав Сіренко.

Нагадаємо, раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що хоча зниження податків і призвело до здешевлення палива для українців, але через подорожчання логістики та держрегулювання мережі АЗС у центрі та на сході України змушені торгувати собі на збитки.

Автор:
Степан Крьока