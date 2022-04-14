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На українських АЗС не можна купити дизпальне через регулювання цін від Мінекономіки
На українських АЗС не можна купити дизельне паливо через неможливість мереж реалізувати ДП у роздріб при поточному регулюванні цін. Про це у коментарі Delo.ua повідомив аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко.
"Хоча дизпаливо фізично присутнє в країні, поточне регулювання від Мінекономіки не дозволяє продавати його у роздріб", — сказав експерт.
За його словами, при поточній формулі якщо АЗС і продаватимуть ДП на АЗС, вони робитимуть це собі на збиток, оскільки формула не враховує логістичних витрат на його постачання.
"Йдеться про додаткові 50-70 доларів на тонну ресурсу. Мінекономіки необхідно буде зробити перерахунок у квітні-травні", — додав Сіренко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що хоча зниження податків і призвело до здешевлення палива для українців, але через подорожчання логістики та держрегулювання мережі АЗС у центрі та на сході України змушені торгувати собі на збитки.