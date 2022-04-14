Стоимость автогаза на АЗС приблизилась к отметке 30 грн/л

Стоимость автогаза на украинских АЗС приблизилась к отметке 30 грн/л. Об этом сообщает профильное издание "НафтоРынок".

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Согласно сообщению, ряд продавцов горючего установили цены на уровне 30 грн/л. По 29 грн/л LPG продается в сетях OKKO, БРСМ-Нафта, BVS, Rodnik, Autotrans. На станциях AVIAS, ANP, UKRNAFTA газ стоит 27,30-27,39 грн/л. Таким образом, средняя стоимость LPG на АЗС достигла 28,20 грн/л (51300-52200 грн/т).

Издание отмечает, что росту розничных цен газа на АЗС/АГЗС способствовали два фактора.

Во-первых, оптовые цены на сжиженный газ в Украине на этой неделе обновили рекорд, по результатам аукциона во вторник один из производителей продал ресурс апреля по 52 430 грн/т (28,31-28,85 грн/л), что подтянуло среднюю оптовую стоимость до 49-52 тыс. грн/т.

Во-вторых, частично росту газа способствовали вчерашние корректировки цен на бензин. Напомним, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 л дизтоплива (ULSD 10 ppm), которая составила 32,65 грн (+0,22 грн/л до 25 марта), и 1 л бензина А-95 (Gasoline 10 ppm – около 29,32 грн (+0,34 грн/л).

Напомним, на украинских АЗС пропало из продажи дизельное топливо из-за невозможности сетей реализовать ДТ в розницу при текущем регулировании цен.