Вартість автогазу на АЗС наблизилася до позначки 30 грн/л

Вартість автогазу на українських АЗС наблизилася до 30 грн/л. Про це повідомляє профільне видання "НафтоРинок".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно з повідомленням, низка продавців пального встановили ціни на рівні 30 грн/л. По 29 грн/л LPG продається в мережах OKKO, БРСМ-Нафта, BVS, Rodnik, Autotrans. На станціях AVIAS, ANP, UKRNAFTA газ коштує 27,30-27,39 грн/л. Таким чином, середня вартість LPG на АЗС сягнула 28,20 грн/л (51 300-52 200 грн/т).

Видання зазначає, що зростанню роздрібних цін газу на АЗС/АГЗС сприяли два фактори.

По-перше, оптові ціни на скраплений газ в Україні цього тижня оновили рекорд, за результатами аукціону у вівторок один із виробників продав ресурс квітня по 52 430 грн/т (28,31-28,85 грн/л), що підтягнуло середню оптову вартість до 49-52 тис. грн/т.

По-друге, частково зростанню газу сприяли вчорашні коригування цін на бензин. Нагадаємо, на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України" визначено середню вартість 1 л дизпалива (ULSD 10 ppm), що склала 32,65 грн (+0,22 грн/л до 25 березня), та 1 л бензину А-95 (Gasoline 10 ppm – близько 29,32 грн. (+0,34 грн/л).

Нагадаємо, на українських АЗС зникло з продажу дизельне паливо через неможливість мереж реалізувати ДП у роздріб при поточному регулюванні цін.