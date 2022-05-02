Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС відчутно підскочили за вихідні

Роздрібні мережі АЗС у період з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо на 2 гривні після коригування граничних цін від Кабінету міністрів. Про це повідомляє видання Enkorr із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу консалтингової групи "А-95".

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Згідно з повідомленням, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станції компанії "Укрнафта" (552 АЗС), частина якої належить групі "Приват", також підвищили ціни. Бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л та ДП – до 40,66 грн/л. Зазначимо, що більшість консолідованої мережі групи "Приват" ("Авіас", ANP та ін. – близько 1000 АЗС) підвищили ціни на бензин і дизельне паливо 27 квітня.

Також скоригували ціни такі мережі, як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, UPG, KLO, "Автотранс" та інші.

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне пальне на АЗС з 29 квітня до 2 травня, грн/л. Джерело: Enkorr

Нагадаємо, минулого тижня у всій країні спостерігається дефіцит бензину. Кабмін запевняє, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня.

У свою чергу великі мережі АЗС ввели обмеження на продаж палива в одні руки.