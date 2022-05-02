Цены на бензин и дизтопливо на АЗС ощутимо подскочили за выходные

Розничные сети АЗС в период с 29 апреля по 2 мая повысили цены на бензины и дизельное топливо на 2 гривни после корректировки граничных цен от Кабинета министров. Об этом сообщает издание Enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы "А-95".

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Согласно сообщению, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станции компании "Укрнафта" (552 АЗС), часть которой принадлежит группе "Приват", также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л. Отметим, что большая часть консолидированной сети группы "Приват" ("Авиас", ANP и др. – около 1000 АЗС) повысила цены на бензин и дизельное топливо 27 апреля.

Также откорректировали цены такие сети, как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, KLO, "Автотранс" и другие.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 29 апреля по 2 мая, грн/л. Источник: Enkorr

Напомним, с прошлой недели во всей стране наблюдается дефицит бензина. Кабмин заверяет, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая.

В свою очередь крупные сети АЗС ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.