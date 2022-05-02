Дефіцит бензину – наслідок боротьби трейдерів проти підвищення податків на пальне, - експерти

Дефіцит палива в Україні викликаний ажіотажним попитом на бензин з боку водіїв, який, у свою чергу, був спровокований інформаційною кампанією учасників паливного ринку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами головного редактора профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сиренка, через побоювання повернення акцизу та підвищення ПДВ, а також з метою скасування державного регулювання великі гравці ринку нафтопродуктів розпочали інформкампанію про можливий тотальний дефіцит палива в Україні.

"Спробувавши спілкуватися з урядом за допомогою ультиматумів, трейдери зробили собі гірше. Закінчилося тим, що водії вигребли з АЗС усі запаси бензину", - сказав Сіренко у коментарі Delo.ua.

При цьому він зазначає, що якщо подивитися на ті ліміти, які встановили різні мережі АЗС, можна зробити висновок – паливо на АЗС все ж таки є.

"Якщо подивитися на обмеження - одні дають по 10 літрів, інші по 50. Це означає, що паливо є. Як тільки опублікують нове цінове регулювання від Мінекономіки все стане на свої місця", - говорить головний редактор "НафтоРинку".

З тим, що дефіцит викликаний ажіотажем, згоден і директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Великі мережеві компанії кажуть, що продають зараз стільки ж пального, як і тиждень, і два тому. Але якщо раніше цього вистачало на день, то зараз на кілька годин. Поставляти більше наразі немає можливості. Має місце і відверте рагульство: за словами власників АЗС, багато машин навіть не можуть втиснути в бак ті жалюгідні 10 л, які відпускають в "одні руки". Влазить лише 4-5 л, тому що бак повний", - написав Куюн на своєму Facebook.

За його словами, також додало тиску на працюючі АЗС закриття окремих станцій, які витратили всі запаси пального навіть за нормативної реалізації.

У свою чергу директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі Delo.ua зазначив, що наразі трейдери досить непогано заробляють на постачанні палива, оскільки отримали можливість фактично диктувати ціни.

Трейдери кажуть, що їм невигідно торгувати за умов держрегуляції. Проте Мінекономіки розраховує свої рекомендовані ціни виходячи з оптової ціни: вони беруть котирування, додають до них відповідні витрати та додають до них маржу у 7 гривень для бензину. Але трейдерам цього замало. Вони ж, крім 7% ПДВ, не сплачують податки», — каже Рябцев.

За словами Рябцева, учасники ринку вводять уряд в оману щодо реальної ціни нафтопродуктів, які закуповують трейдери.

"Уряд не має власних джерел інформації. У неї немає моніторингу, немає прогнозного балансу нафтопродуктів, немає системи контролю якості. Не маючи необхідної інформації, уряд має в своєму розпорядженні тільки ту про яку говорять трейдери, але вони ж не альтруїсти. Вони хочуть заробити і хочуть заробити багато, Але від них дуже багато залежить. Те, що вони всі хотіли, уряд не маючи альтернативних джерел інформації, приймає за чисту монету", - говорить Рябцев.

Експерт зазначає, що таким чином було знижено податки на паливо та збільшено логістичну складову. До того ж щодо учасників паливного ринку було припинено всі перевірки та скасовано ліцензування.

Нагадаємо, роздрібні мережі АЗС у період з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо на 2 гривні після коригування граничних цін від Кабінету Міністрів.

З минулого тижня у всій країні спостерігається дефіцит бензину. Кабмін Запевняє, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня.

У свою чергу, великі мережі АЗС ввели обмеження продаж палива в одні руки.