Налоговый комитет Рады одобрил отмену ряда льгот, но отказался от повышения НДС и акциза на топливо

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №7311, предусматривающий отмену ряда льгот на период военного положения, однако из законопроекта была исключена норма предусматривающая повышение НДС и возврата акциза на топливо. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады от фракции “Голос” Ярослав Железняк.

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По словам депутата среди главных нововведений законопроекта отмена освобождения от НДС и пошлины при импорте компаниями, которые находятся на упрощенном налогообложении. Эта норма поддерживается бизнесом, чтобы не дискриминировать производителей в Украине.

Также одобренный законопроект предусматривает отмену льгот по НДС, акцизу и пошлинах при ввозе транспортных средств.

"К сожалению, этой опцией стали много пользоваться, чтобы недорого завозить люксовые иномарки, поэтому пришлось убрать. Остаются льготы на ввоз полноприводных джипов до 2017 года выпуска, необходимых для нужд вооруженных сил", — пишет Железняк.

При этом топливо будет и дальше облагаться налогом по уменьшенному НДС и без акциза.

Законопроект предусматривает и повышение ставки военного сбора до 3% на период военного положения и чрезвычайного положения. А бюджетное возмещение за январь 2022 года налогоплательщик сможет получить в ОВГЗ.

Кроме того, законопроект убирается льготу, которая отсрочила сроки уплаты налогов на 6 месяцев после завершения военного положения при невозможности заплатить сейчас. Такая льгота остается для тех, кто находится на территории, где происходят боевые действия.

Напомним, 24 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7311, отменяющий послабления для украинского бизнеса во время войны.

Законодательная инициатива уже вызвала большой резонанс в обществе из-за ряда спорных норм, отменяющих те послабления для бизнеса, которые были приняты для поддержки отечественной экономики в период военного положения.

В частности законопроект предусматривал отмену льготы, которая предусматривала ставку акцизного налога в размере 0,00 евро за 1000 литров, НДС по ставке в размере 7% на период военного положения.

Также законопроект предусматривал возврат обязанности начисления и уплаты НДС на импорт плательщиков единого налога 3 группы со ставкой 2%. Так, предлагается исключить из нормы освобождение от обязанности начисления и уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Украины для плательщиков единого налога 3-й группы, избравших ставку 2%.

Отмена налоговых льгот на топливо могла привести к значительному росту цен на горючее, что в купе с дефицитом могло крайне отрицательно сказаться на посевной.