Податковий комітет Ради схвалив скасування низки пільг, але відмовився від підвищення ПДВ та акцизу на паливо

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт №7311, який передбачає скасування низки пільг на період воєнного стану, однак із законопроєкту було виключено норму, яка передбачає підвищення ПДВ та повернення акцизу на пальне. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив депутат Верховної Ради від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

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За словами депутата, серед головних нововведень законопроєкту — скасування звільнення від ПДВ та мита при імпорті компаніями, які перебувають на спрощеному оподаткуванні. Ця норма підтримується бізнесом, щоби не дискримінувати виробників в Україні.

Також схвалений законопроєкт передбачає скасування пільг з ПДВ, акцизу та мита при ввезенні транспортних засобів.

"На жаль, цією опцією стали багато користуватися, щоб недорого завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаються пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних потреб Збройних сил", — пише Железняк.

При цьому паливо й надалі обкладатиметься податком за зменшеним ПДВ та без акцизу.

Законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору до 3% на період військового стану та надзвичайного стану. А бюджетне відшкодування за січень 2022 року платник податків зможе отримати у ОВДП.

Крім того, законопроєкт забирає пільгу, яка відстрочила строки сплати податків на 6 місяців після завершення військового стану за неможливості заплатити зараз. Така пільга залишається тим, хто перебуває на території, де відбуваються бойові дії.

Нагадаємо, 24 квітня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7311, який скасовує послаблення для українського бізнесу під час війни.

Законодавча ініціатива вже викликала великий резонанс у суспільстві через низку спірних норм, що скасовують ті послаблення для бізнесу, які були прийняті для підтримки вітчизняної економіки в період воєнного стану.

Зокрема, законопроєкт передбачав скасування пільги, яка передбачала ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, ПДВ за ставкою у розмірі 7% на період військового становища.

Також законопроєкт передбачав повернення обов'язків нарахування та сплати ПДВ на імпорт платників єдиного податку 3 групи зі ставкою 2%. Так, пропонується виключити з норми звільнення від обов'язку нарахування та сплати ПДВ під час ввезення товарів на митну територію України для платників єдиного податку 3-ї групи, які обрали ставку 2%.

Скасування податкових пільг на паливо могло призвести до значного зростання цін на пальне, що в поєднанні з дефіцитом могло вкрай негативно позначитися на посівній, а також на мобільності населення в районах близьких до зони бойових дій.