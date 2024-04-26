Бельгія та Іспанія оголосили про нову військову допомогу Україні

В рамках 21 засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн" Бельгія та Іспанія анонсували нову допомогу Україні.

Як поінформували в Міноборони Іспанії, в новий пакет допомоги входять ручні та великокаліберні кулемети, захищені транспортні засоби на колесах, бронетранспортери, протитанкові засоби та гаубиці польової артилерії. Поставка зброї та техніки має відбутися протягом двох місяців.

Наступним пакетом підуть систем зенітного спостереження і дистанційних бойових модулів для захисту від дронів - систем, які готує іспанська оборонна промисловість.

Роблес також розповіла, що кілька днів тому до України було відправлено комплекту госпітальних ліків та індивідуальних аптечок для військових. Вона також повідомила про доставку "буквально вчора" нової партії боєприпасів для важкої артилерії, за якими підуть інші поставки боєприпасів калібру 155 і 120 мм у найближчі кілька місяців.

Вона додала, що підготовка нових бойових танків Leopard до передачі Україні йде за планом і перші одиниці будуть готові до кінця червня.

Допомога від Бельгії

Міноборони Бельгії постачатиме ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів і виділить 200 мільйонів євро для участі в ініціативі Німеччини щодо постачання систем протиповітряної оборони, повідомляє RTBF.

Також федеральний уряд Бельгії підтвердив рішення про можливу поставку F-16 до України до кінця цього року, хоча раніше планувалося, що літаки прибудуть в Україну у 2025 році.

"У координації з нашими союзниками F-16 і партнерами по коаліції наша країна докладе всіх зусиль, щоб прискорити поставку, якщо це можливо, до кінця цього року", — сказала міністр оборони Людивін Дедондер.

Раніше уряд Бельгії схвалив виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 100 млн євро, які підуть на обслуговування винищувачів F-16.

Додамо, що перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії. Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції.