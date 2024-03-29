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Економіка
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Бельгія виділить Україні 100 млн євро на обслуговування F-16 в рамках "авіаційної коаліції"

Бельгія виділить Україні 100 млн євро на обслуговування F-16 в рамках "авіаційної коаліції"
Бельгія виділить Україні 100 млн євро на обслуговування F-16. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Уряд Бельгії схвалив виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 100 млн євро, які підуть на обслуговування винищувачів F-16.

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Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Вона зазначила, що це вже 25 пакет допомоги і він виділений в рамках "авіаційної коаліції".

"Рада міністрів схвалила 25-й пакет підтримки для України: 100 млн євро на обслуговування та підтримку винищувачів F-16 у межах міжнародної коаліції F-16", – написала вона.

Окрім Бельгії, про схожий пакет допомоги оголосили і Нідерланди. Країна виділить €150 млн на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16.

У Міноборони Нідерландів нагадали, що для навчань українських пілотів у Румунії вже було надано 18 винищувачів F-16. 24 літаки, які залишились, також призначені для постачання в Україну. Наразі частину з них готують до цього, і це робиться за погодженням із партнерами по коаліції.

Доки пілоти навчаються літати на F-16, Україна веде підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів, виходячи з того, що вони будуть однією з цілей для ударів росіян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко