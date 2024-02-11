Україна готує інфраструктуру для F-16, враховуючи потенційні атаки РФ

Україна веде підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів F-16, виходячи з того, що вони будуть однією з цілей для ударів росіян.

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Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пише РБК-Україна.

"Можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як це робили у 2012 році та у 2018 американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно якесь управління ними, системи зв'язку та інше. Логістика безумовно, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України", - зауважив Ігнат.

За його словами, підготовка інфраструктури для майбутніх F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій.

Як наголосив Ігнат, щоб ворог не зміг дістати винищувачі, необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й передбачити всі "інші моменти".

"Безумовно F-16 стане цілю для окупантів. Маємо зробити усе, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її не дуже простий процес, особливо, коли знаходимось під щоденними обстрілами. Адаптація відбувається, пілоти навчаються", - підкреслив речник Повітряних сил.

Винищувачі F-16 для України

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. Тож, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.

Щоб наша країна змогла отримати та обслуговувати сучасні винищувачі, при Міністерстві оборони України було створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Нідерланди почали готувати до передачі в Україну першу партію винищувачів F-16, яка складатиметься з 18 літаків.

Загалом Нідерланди готові надати Україні 42 літаки.

Україна може отримати від Данії перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.