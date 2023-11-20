При Міноборони створили структуру з інтеграції винищувачів F-16 у ЗСУ

При Міністерстві оборони створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра Олександр Павлюк, який представив концепцію цієї структури на конференції за участю західних партнерів України в Копенгагені (Данія). За словами генерала, програма матиме два етапи розгортання - "швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року, та "масштабування".

Фото: Facebook/Павлюк Олександр Фото: Facebook/Павлюк Олександр Фото: Facebook/Павлюк Олександр Фото: Facebook/Павлюк Олександр

Основними напрямами роботи стануть підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів; всебічний захист їхньої інфраструктури, включаючи протиповітряну оборону; відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу; підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження; міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові й адміністративні функції.

"Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад — один із наших ключових пріоритетів", - наголосив перший заступник очільника Міноборони.

За його словами, станом на листопад за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч.

Нагадаємо, що раніше в листопаді ЗМІ повідомили, що на авіабазі біля міста Фетешть у Румунії відкрився центр, де українських пілотів навчатимуть літати на F-16. Про це заявив і президент Володимир Зеленський: за його словами, "центр підготовки пілотів F-16, де навчатимуться наші хлопці, почав роботу".

Втім, після цього речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував таку інформацію, заявивши, що цей центр лише будується: "фундамент тільки залили... поки що ніякої мови про навчання українських пілотів не йде".

F-16 для України

У серпні ж Румунія та Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів на F-16 та відповідного обслуговування винищувачів у навчальному центрі.

Перед цим міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна передасть Києву фактично всі свої F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів. Нідерланди планують розпочати передачу F-16 Україні у 2024 році.

Згадана ж Данія теж планує відправити F-16 Україні: першу партію заплановано на весну 2024 року. У серпні ж було оголошено, що в цій країні розпочалося навчання управлінню такими літаками восьми українських пілотів.

В жовтні в українському Міністерстві закордонних справ заявляли, що за оптимістичним сценарієм, постачання американських винищувачів очікуються у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та для цього будуть підготовлені летовища. Наразі ж в Україні відповідної інфраструктури для експлуатації F-16 немає.