Навчання українських пілотів на F-16: Румунія та Нідерланди створять тренувальний центр

Румунія та Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів на F-16 та відповідного обслуговування винищувачів у навчальному центрі.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, пише Укрінформ.

"Сьогодні під час неформальної Ради міністрів оборони ми розпочнемо обговорення з України. Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку для України у її боротьбі проти російської агресії. Нідерланди та Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії", - заявила очільниця оборонного відомства Нідерландів.

Вона додала, що це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів.

Нагадаємо, у липні 11 держав офіційно сформували авіаційну коаліцію. З них Данія, Нідерланди та Норвегія першими заявили про передачу Україні F-16 після того, як українські пілоти завершать навчання.

Данія та Нідерланди очолили міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків. Це перші кроки до передачі Україні F-16.