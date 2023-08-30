Обучение украинских пилотов на F-16: Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр

Румыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях создать базу для тренировки пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания истребителей в учебном центре.

Об этом сообщила министер обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет Укринформ.

"Сегодня во время неформального Совета министров обороны мы обсудим ситуацию в Украине. Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в ее борьбе против российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировки и обслуживания для F- 16 в учебном центре в Румынии", - заявила глава оборонного ведомства Нидерландов.

Она добавила, что это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16.

Ранее министер обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов.

Напомним, в июле 11 государств официально сформировали авиационную коалицию. Из них Дания, Нидерланды и Норвегия первыми заявили о передаче Украине F-16 после того, как украинские пилоты завершат обучение.

Дания и Нидерланды возглавили международные усилия по подготовке украинских пилотов, а также вспомогательному персоналу, обслуживанию самолетов. Это первые шаги по передаче Украине F-16.