Нідерланди передадуть Україні всі свої бойові F-16

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Амстердам передасть Києву фактично всі свої винищувачі F-16. Лише кілька з них залишать, але для навчання українських пілотів.

Про це очільниця відомства повідомила в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми переходимо з F-16 на новіші F-35, але в певний момент, унаслідок війни в Україні, ми вирішили, що не будемо продавати старі F-16, а залишимо їх доступними і тепер передамо Україні - всі, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів", — резюмувала вона.

Оллонгрен пояснила, що потрібно лишитися декілька винищувачів на авіабазі, тому що навчання пілотів —це безперервний процес. Коли одна група пройде курсе, на її місце прийде інша — і так, як на конвеєрі.

"Навчання для пілотів не закінчується ніколи. Весь час, поки ви використовуєте F-16, ви готуватимете нових пілотів, і вам буде потрібен навчальний центр. Ми самі робили це протягом 40 років. Ви не можете підготувати одну партію пілотів і припинити це. Має бути безперервний процес", — долала міністерка.

Вона зауважила, що українські пілоти, зокрема, будуть навчатися на базі спеціального центру в Румунії.

Нагадаємо, у липні 11 держав офіційно сформували авіаційну коаліцію. З них Данія, Нідерланди та Норвегія першими заявили про передачу Україні F-16 після того, українські пілоти завершать навчання.