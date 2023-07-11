11 держав офіційно сформували авіаційну коаліцію для поставки F-16 Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів для винищувачів F-16.

Про це очільник Міноборони повідомив у Twitter.

Зауважимо, що навчатимуть не тільки українських пілотів, а й технічний персонал

До коаліції доєдналися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

"Сьогодні 11 держав-партнерів плюс Україна підписали Меморандум із визначенням умов. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їх видатне лідерство в цьому процесі", — написав Резніков.

Загалом меморандум передбачає такі ключові тези:

українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;

є можливість включення в програму інших типів винищувачів;

коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.

"F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні сили готові освоїти їх якомога швидше. Україна переможе", — додав Резніков.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ готові до початку процесу передачі Україні західних винищувачів, списки українських пілотів для навчання на них затверджені.

Зауважимо, що дійсно Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Очікується програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16.