Українська Delta пройшла тести НАТО та готова взаємодіяти з F-16

Українська система бойового управління та обробки інформації Delta після успішного проходження тестів НАТО може інтегрувати західну техніку та, зокрема, винищувачі F-16.

Про це 11 липня повідомила пресслужба ГО "Аеророзвідка".

Фото: Facebook/ Aerorozvidka

Delta тестували під час щорічних навчань НАТО CWIX зі взаємосумісності національних бойових та інформаційних систем з системами і протоколами НАТО. Захід проходив у Польщі.

Українську розробку протестували з 15 системами з 10 країн, включно з 3 системами, розробленими безпосередньо НАТО. Усі тести на взаємосумісність були вдалими.

Delta також успішно пройшла тестування 4 протоколів обміну даними, за якими працює більшість озброєння, що отримує Україна від партнерів. Зокрема, протестували протокол Link 16, який дає можливість отримувати дані в Delta з винищувачів F-16.

"Це потужний крок. Адже завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил. Це єдина платформа в Україні, де підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, новітньої техніки, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо. Всі ці дані дозволяють якісно планувати військові операції та ефективно нищити загарбників", — прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

CWIX – це щорічні навчання НАТО, де тестують на взаємосумісність національні бойові та інформаційні системи з системами і протоколами НАТО. Delta – єдина з наявних українських військових систем, побудована за стандартами НАТО, яку успішно тестують на CWIX з 2018 року. Цього року Україна перевірила обмін ситуаційною обізнаністю в інтернаціональному середовищі навчань CWIX, в яких брали участь 1900 фахівців 40 націй.

Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом

Нагадаємо, Delta офіційно запровадили в Силах оборони України на початку лютого. Відомо, що розробка системи почалася ще в 2015 році, а вже з 2016 її стали використовувати Військово-морські сили Збройних сил України. В 2019 році Головне управління розвідки Міноборони повідомляло про її застосування в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі.