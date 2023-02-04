Кабмін офіційно схвалив використання військовими системи Delta та її "переїзд у хмару"

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо запровадження системи Delta в Силах оборони. Як ідеться у повідомленні Міністерства оборони, відповідну постанову уряд прийняв за поданням міністра оборони Олексія Резнікова на засіданні 4 лютого.

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Окрім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Deltа в хмарному сховищі поза межами України. Зазначається, що це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.

"Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом", - йдеться у повідомленні.

Як вказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил, і до цієї платформи підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо.

"Технології дозволяють нашим бійцям знати про ворога більше, ніж він навіть може уявити. Тепер всі сили безпеки і оборони офіційно зможуть користуватися платформою Delta. Це важливий компонент під час планування військових операцій. Впевнений, Delta допоможе нашим бійцям швидше звільнити всю територію України від окупантів", - зазначив він у Telegram-каналі.

Система Delta дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення власних військ, а також оперативно обліковувати виявлені об’єкти противника для їх подальшого вогневого ураження. Вона взаємно сумісна з аналогічними системами країн НАТО.

Відомо, що розробка системи почалася ще в 2015 році, а вже з 2016 її стали використовувати Військово-морські сили Збройних сил України. В 2019 році Головне управління розвідки Міноборони повідомляло про її застосування в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Як заявляв в інтерв'ю DOU в травні 2022 року головний розробник системи Артем Мартиненко, після повномасштабного вторгення Росії в Україну, Delta було переведено у "хмару".

В свою чергу, керівник громадської організації "Аеророзвідка", що займалася розробкою Delta, Ярослав Гончар повідомляв виданню, що відразу після вторгнення до системи приєдналися й інші складові сектору безпеки і оборони - Національна гвардія, Держприкордонслужба, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, оператори мобільного зв’язку, добровольчі формування та територіальна оборона.