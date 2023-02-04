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Кабмін офіційно схвалив використання військовими системи Delta та її "переїзд у хмару"
Кабінет міністрів прийняв рішення щодо запровадження системи Delta в Силах оборони. Як ідеться у повідомленні Міністерства оборони, відповідну постанову уряд прийняв за поданням міністра оборони Олексія Резнікова на засіданні 4 лютого.
Окрім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Deltа в хмарному сховищі поза межами України. Зазначається, що це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.
"Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом", - йдеться у повідомленні.
Як вказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил, і до цієї платформи підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Технології дозволяють нашим бійцям знати про ворога більше, ніж він навіть може уявити. Тепер всі сили безпеки і оборони офіційно зможуть користуватися платформою Delta. Це важливий компонент під час планування військових операцій. Впевнений, Delta допоможе нашим бійцям швидше звільнити всю територію України від окупантів", - зазначив він у Telegram-каналі.
Система Delta дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення власних військ, а також оперативно обліковувати виявлені об’єкти противника для їх подальшого вогневого ураження. Вона взаємно сумісна з аналогічними системами країн НАТО.
Відомо, що розробка системи почалася ще в 2015 році, а вже з 2016 її стали використовувати Військово-морські сили Збройних сил України. В 2019 році Головне управління розвідки Міноборони повідомляло про її застосування в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Як заявляв в інтерв'ю DOU в травні 2022 року головний розробник системи Артем Мартиненко, після повномасштабного вторгення Росії в Україну, Delta було переведено у "хмару".
В свою чергу, керівник громадської організації "Аеророзвідка", що займалася розробкою Delta, Ярослав Гончар повідомляв виданню, що відразу після вторгнення до системи приєдналися й інші складові сектору безпеки і оборони - Національна гвардія, Держприкордонслужба, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, оператори мобільного зв’язку, добровольчі формування та територіальна оборона.