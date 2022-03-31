Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Київрада дозволила використовувати хмарні сервіси для роботи електронних систем міста під час війни

Фото: Facebook-страница Киевсовета
Фото: Facebook-сторінка Київради

Київська міська рада дозволила на період воєнного часу використовувати хмарні сервіси та центри обробки даних за межами України для забезпечення стабільної роботи міських електронних систем.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник голови Київміськадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Петро Оленич. За його словами, це рішення дозволить створювати та зберігати резервні копії систем.

"Хмарні технології – одна з основ і трендів IT-індустрії. Дякую депутатам, які підтримали рішення та Microsoft, Dell, Міністерству цифрової трансформації України за підтримку", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Національний банк України дозволив надавати банківські послуги, а також здійснювати процесинг по операціях із застосуванням електронних платіжних засобів, зокрема платіжних карток, використовуючи хмарні сервіси, що надаються з використанням обладнання на території Євросоюзу, Великобританії, США та Канади.

Зазначимо, що доступ до хмарних сервісів в рамках своєї допомоги деяким українським стартапам вирішила напередодні надавати американська IT-корпорація Google.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов