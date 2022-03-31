Київрада дозволила використовувати хмарні сервіси для роботи електронних систем міста під час війни

Київська міська рада дозволила на період воєнного часу використовувати хмарні сервіси та центри обробки даних за межами України для забезпечення стабільної роботи міських електронних систем.

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Про це повідомив заступник голови Київміськадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Петро Оленич. За його словами, це рішення дозволить створювати та зберігати резервні копії систем.

"Хмарні технології – одна з основ і трендів IT-індустрії. Дякую депутатам, які підтримали рішення та Microsoft, Dell, Міністерству цифрової трансформації України за підтримку", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Національний банк України дозволив надавати банківські послуги, а також здійснювати процесинг по операціях із застосуванням електронних платіжних засобів, зокрема платіжних карток, використовуючи хмарні сервіси, що надаються з використанням обладнання на території Євросоюзу, Великобританії, США та Канади.

Зазначимо, що доступ до хмарних сервісів в рамках своєї допомоги деяким українським стартапам вирішила напередодні надавати американська IT-корпорація Google.