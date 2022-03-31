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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Киевсовет разрешил использовать облачные сервисы для работы электронных систем города во время войны

Фото: Facebook-страница Киевсовета
Фото: Facebook-страница Киевсовета

Киевский городской совет разрешил на период военного времени использовать облачные сервисы и центры обработки данных за пределами Украины для обеспечения стабильной работы городских электронных системы.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевгорадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич. По его словам, это решение позволит создавать и хранить резервные копии систем.

"Облачные технологии – одна из основ и трендов IT-индустрии. Спасибо депутатам, поддержавшим решение, и Microsoft, Dell, Министерству цифровой трансформации Украины за поддержку", - добавил он.

Напомним, что ранее Национальный банк Украины разрешил предоставлять банковские услуги, а также осуществлять процессинг по операциям с применением электронных платежных средств, в частности платежных карт, используя облачные сервисы, предоставляемые с использованием оборудования на территории Евросоюза, Великобритании, США и Канады.

Отметим также, что облачные сервисы в рамках своей помощи некоторым украинским стартапам решила накануне предоставлять американская IT-корпорация Google.

Автор:
Тимофей Беспятов