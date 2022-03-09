НБУ разрешил банкам использовать облачные сервисы

8 марта Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал вопрос использования банками Украины облачных услуг в своей деятельности.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это расширит возможность обеспечения стабильного функционирования банковской системы Украины в период действия военного положения.

По информации НБУ, банки получили возможность предоставлять банковские услуги, а также проводить процессинг по операциям с применением электронных платежных средств, в частности, платежных карт с использованием облачных сервисов.

Банковские услуги при помощи облачных сервисов будут предоставляться с использованием оборудования, размещенного на территории государств Европейского Союза, Великобритании, США и Канады.

В НБУ отмечают, что эта норма будет действовать на период военного положения и в течение двух лет после его отмены.

Кроме этого, банки получили право при обработке банковских операций и персональных данных клиентов с применением облачных сервисов использовать как отечественные средства криптографической защиты информации, так и соответствующие требованиям законодательства государства, на территории которого расположено оборудование для предоставления облачных сервисов.

Напомним, Нацбанк Украины ослабил и уточнил перечень ограничений на валютном рынке, введенных для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны в связи с введением военного положения.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тысяч грн в день.

Напомним, 24 февраля, после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.