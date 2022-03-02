Нацбанк разрешил снятие наличной валюты в эквиваленте до 30 тысяч гривен в сутки

Национальный банк ослабил ряд запретов на сделки в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тысяч грн в день.

Кроме того, Национальный банк определил, что:

без ограничений будет осуществляться снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства и на основании отдельных разрешений НБУ;

снятие наличной валюты в филиалах и отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, будет производиться в пределах остатка средств на счете при их наличии. Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка.

Кроме того, Национальный банк предусмотрел возможность использования платежных карт за границей для расчетов и обналичивания, добавив их к перечню исключений к запрету, что касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины.

"В то же время подчеркиваем, что НБУ с момента введения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за границей. Национальный банк также запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, расчеты и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем.