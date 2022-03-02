Нацбанк дозволив зняття готівкової валюти в еквіваленті до 30 тисяч гривень на добу

Національний банк послабив низку заборон на операції в іноземній валюті.

Про це повідомляє прес-служб НБУ.

З 1 березня 2022 замість повної заборони на видачу готівки з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тис. грн на день.

Крім того, Національний банк визначив, що:

без обмежень здійснюватиметься зняття готівкової іноземної валюти з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду та на підставі окремих дозволів НБУ;

зняття готівкової валюти у філіях та відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації Росією, проводитиметься в межах залишку коштів на рахунку за їх наявності. Рішення про видачу коштів прийматиме керівник філії або відділення банку.

Крім того, Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та переведення в готівку, додавши їх до переліку винятків до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України.

"Водночас наголошуємо, що НБУ з моменту введення військового стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном. Національний банк також заборонив зараховувати кошти на рахунки клієнтів-фізособ з переказів, ініційованих з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Також заборонено приймати в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази, розрахунки та видачу готівки), емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.