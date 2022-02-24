Банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений. Глава Нацбанка обратился к гражданам

Правление Национального банка находится на рабочих местах и работает, чтобы банковская система функционировала бесперебойно на фоне военного положения, сообщил глава регулятора Кирилл Шевченко. И добавил, что в такое время следует сохранять спокойствие.

Он заверил, что Национальный банк и банковская система работают в обычном режиме. НБУ принимает все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности и максимального обеспечения деятельности Вооруженных сил Украины и объектов критической инфраструктуры.

"Нацбанк оперативно принял постановление, которым предусмотрел, что банки сегодня открываются и продолжают работу с учетом необходимых ограничений для того, чтобы жизнь и здоровье людей были обеспечены", — подчеркнул он.

Национальный банк не ограничивает никаких безналичных операций, но ограничивает снятие наличных со счета клиента до 100 тысяч грн в день (без учета выплаты зарплаты и социальных выплат). Эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей граждан.

Параллельно НБУ запретил выдачу клиентам финучреждений наличных со счетов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов или задач Кабмина. Платежи украинского правительства производятся без ограничений.

"Банкоматы подкрепляются наличными без ограничений. НБУ обеспечивает банковскую систему наличными без ограничений. Банкам прошу обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме", — добавил Кирилл Шевченко.

Регулятор поддерживает ликвидность банковской системы путём рефинансирования банков без ограничений. На межбанке приостановлены сделки, кроме продажи иностранной валюты. Также НБУ ввел мораторий на свершение трансграничных валютных платежей, кроме ключевых учреждений.

"Было решено открыть специальный счет для сбора средств на нужды армии Украины. Его реквизиты будут уведомлены всем в ближайшее время", — сообщил глава регулятора.

В заключение он призвал банковское сообщество обеспечить работу банковских отделений и беспрепятственный доступ к банкоматам.