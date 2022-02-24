НБУ заборонив купівлю валюти на ринку, зняття з рахунків готівкової інвалюти та транскордонні валютні платежі

Національний банк України призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами, та ввів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів, уряду та окремих дозволів НБУ). Про це йдеться у постанові регулятора №18 від 24 лютого.

Також Нацбанк вирішив обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тисяч грн на день (не рахуючи виплати зарплати та соціальні виплати), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів, уряду та окремих дозволів НБУ без нарахування та зняття комісій.

Крім того, НБУ заборонив видачу готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті (також крім підприємств та установ, які забезпечують виконання мобілізаційних планів, уряду та окремих дозволів НБУ).

Регулятор також постановив зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, яка здійснила збройну агресію проти України (формулювання наведене в однині, отже йдеться лише про резидентів Росії).

Серед обмежень, що вводяться, також зазначено рішення зафіксувати офіційний курс на рівні 24 лютого 2022 року.

Крім цього, банкам-емітентам електронних грошей наказано призупинити випуск електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, а також розповсюдження електронних грошей.

НБУ також наказав банкам забезпечувати роботу відділень та доступ до сейфових скриньок у безперебійному режимі, якщо не буде загрози життю та здоров'ю населення. Банкомати повинні будуть підкріплюватися готівкою, а безготівкові розрахунки проводитися без обмежень. Платежі українського уряду також здійснюватимуться без обмежень.

Крім того, Нацбанк оголосив, що здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень на строк до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік.

У свою чергу, голова НБУ Кирило Шевченко у відеозверненні запевнив, що правління регулятора перебуває на робочих місцях і працює, щоб банківська система функціонувала безперебійно на тлі воєнного стану, та закликав громадян зберігати спокій.

За словами Шевченка, НБУ та вся банківська система працюють у звичайному режимі, і Нацбанк вживає всіх необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності та максимального забезпечення діяльності Збройних сил України та об'єктів критичної інфраструктури.

"Було вирішено відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії України. Його реквізити буде повідомлено всім найближчим часом", - повідомив також голова регулятора.

Пізніше НБУ оголосив і реквізити рахунку: UA84300001000000047330992708.