НБУ отменил лимиты на снятие наличной валюты в прифронтовой зоне

Национальный банк Украины (НБУ) ослабил и уточнил перечень ограничений на валютном рынке, введенных для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны в связи с введением военного положения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с 8 марта 2022 года Нацбанк внедрил следующие правила на валютном рынке:

– банки могут открывать счета военнослужащим и проводить их идентификацию и верификацию по военному билету;

– клиенты, которые пребывают на территориях, находящихся под угрозой оккупации, могут снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме;

– клиенты также могут покупать иностранную валюту и банковские металлы при их наличии в филиале/отделении банка (решение о совершении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка);

– выдача банковских металлов со счетов клиентов банков будет осуществляться без ограничений в пределах их остатка на счете и при их наличии в кассе филиала или отделении;

– запрет на проведение операций с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юрлиц, конечными бенефициарами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты зарплаты, оплату коммунальных услуг, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Нацбанк также расширил возможность для резидентов и нерезидентов переводить деньги на счета благотворительных фондов не только в гривнях, но и в иностранной валюте.

Это касается благотворительных фондов, деятельность которых связана с содействием обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержкой Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны Украины, соцзащиты, здравоохранения и другими вопросами защиты населения в условиях военного положения.

В НБУ уточнили, что проведение расчетов по документарным и резервным аккредитивам/гарантиям/контргарантиям, открытым (подтвержденным, предоставленным) с 24 февраля 2022 года, запрещается.

Исключение сделано только для случаев, когда такие расчеты производятся для оплаты товаров критического импорта, расчетов с МФО и других операций клиентов банков, перечень которых определен соответствующим Постановлением НБУ. Этот запрет не касается расчетов по таким операциям, открытым до 23 февраля 2022 года включительно.

В Нацбанке добавили, что в случае поступления денег из-за границы в российских или белорусских рублях по операциям по экспорту и импорту товаров банкам разрешается обменять их на международном валютном рынке на другую валюту (кроме российских рублей/белорусских рублей) для последующего зачисления на счета клиента.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тысяч грн в день.

Напомним, 24 февраля, после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Кроме этого, НБУ ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов и правительства, и отдельных разрешений Нацбанка).