НБУ скасував ліміти на зняття готівкової валюти у прифронтовій зоні

Національний банк України (НБУ) послабив та уточнив перелік обмежень на валютному ринку, запроваджених для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із запровадженням військового стану.

Як повідомляє прес-служба регулятора, з 8 березня 2022 року Нацбанк запровадив такі правила на валютному ринку:

- банки можуть відкривати рахунки військовослужбовцям та проводити їх ідентифікацію та верифікацію з військового квитка;

- клієнти, які перебувають на територіях, що перебувають під загрозою окупації, можуть знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень у сумі;

- клієнти також можуть купувати іноземну валюту та банківські метали за їх наявності у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівнику філії/відділення банку);

- видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за наявності в касі філії або у відділенні;

- заборона проведення операцій з використанням рахунків резидентів Росії чи Білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти РФ чи РБ, не поширюється на соціальні виплати, виплати зарплати, оплату комунальних послуг, податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Нацбанк також розширив можливість для резидентів та нерезидентів переказувати гроші на рахунки благодійних фондів не лише у гривнях, а й в іноземній валюті.

Це стосується благодійних фондів, діяльність яких пов'язана із сприянням обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, підтримкою Збройних Сил України, територіальної оборони України, соцзахисту, охорони здоров'я та іншими питаннями захисту населення в умовах воєнного стану.

У НБУ уточнили, що проведення розрахунків щодо документарних та резервних акредитивів/гарантій/контргарантій, відкритих (підтверджених, наданих) з 24 лютого 2022 року, забороняється.

Виняток зроблено лише для випадків, коли такі розрахунки здійснюються для оплати товарів критичного імпорту, розрахунків із МФО та інших операцій клієнтів банків, перелік яких визначено відповідною Постановою НБУ. Ця заборона не стосується розрахунків щодо таких операцій, відкритих до 23 лютого 2022 року включно.

У Нацбанку додали, що у разі надходження грошей з-за кордону в російських або білоруських рублях за операціями з експорту та імпорту товарів банку дозволяється обміняти їх на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських рублів/білоруських рублів) для подальшого зарахування на рахунки клієнта .

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2022 замість повної заборони на видачу готівки з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч грн на день.

Нагадаємо, 24 лютого, після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Нацбанк призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами.

Крім цього, НБУ ввів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та уряду, та окремих дозволів Нацбанку).