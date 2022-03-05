Гроші будуть: Україна розмістить "військові" ОВДП, а заробітчани підтримають гривню інвалютою

С 24 лютого міжбанк в Україні функціонує в особливому режимі воєнного часу. Усі операції в іноземних валютах відбуваються виключно за участю НБУ. Комерційні банки одержують екстрене рефінансування від регулятора, а інфраструктура системи електронних платежів (СЕП) перенесена до західних регіонів України.

Інвестиції в оборону

Як нагадує у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, у вівторок наступного тижня Мінфін проведе аукціон із розміщення "військових" ОВДП. Ринку будуть запропоновані облігації у гривнях із термінами погашення у 2 та 12 місяців. Судячи з результатів розміщення цього тижня, попит з боку інвесторів помітно зріс.

"Усього Кабмін планує таким чином залучити близько 400 млрд грн. Національний банк обіцяв всіляко цьому сприяти", – додає Гойлов.

Придбати такі облігації можуть як прості громадяни (фізособи), так і представники бізнесу (юрособи). Аби їх купити, належить звертатися до банків як первинних дилерів. Номінальна вартість облігацій складає 1 тис. грн, а ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

Перший такий аукціон пройшов в Україні 1 березня. Тоді Мінфіну вдалося розпродати облігації, залучивши до державного бюджету більше 8,14 млрд грн. Дохідність визначили на рівні 10% для облігацій на 2 місяці та 11% – для річних.

Трудові мігранти проти девальвації

За 2021 рік трудові мігранти перерахували до України $15,03 млрд. Це на $3,05 млрд (+25,46%) більше, ніж у 2020 році. Для порівняння: експорт чорних металів приніс нашій країні 2021 року $13,96 млрд. За фактом перекази гастарбайтерів істотно впливають на динаміку курсу гривні до долара США та євро.

"Якщо ця тенденція продовжиться і в 2022 році, є всі шанси на "м'якшу" девальвацію української національної валюти", – вважає експерт.

В умовах воєнного часу зростання споживчої інфляції та падіння курсу гривні внаслідок її "прихованої" емісії неминучі та негативно позначаться на платоспроможності населення. У цей час рекомендується зберігати особисті заощадження в іноземних валютах.

Не в курсі справи

Втім, навіть приблизних прогнозів по курсу валют експерт надавати нам відмовився.

Станом на початку другого тижня війни долар на "чорному" ринку в Україні подорожчав в середньому до 33-39 грн/$. При цьому середній курс готівкового долара у мінял по всій Україні до війни складав 30-31 грн/$, а євро – 33,5-35 грн/€.

В обмінниках станом на 3 березня курс долара складав 37-42 грн/$, тоді як офіційний був встановлений Нацбанком на рівні 29,25 грн/$. Середній курс євро на "чорному" ринку вже досяг тоді 38-42 грн/€ (в обмінниках – 41-46 грн/€, а офіційний курс НБУ – 33,17 грн/€).

Нагадаємо, що з 24 лютого населення може здавати валюту у обмінниках фінкомпаній та банків, проте продаж валюти фізособам тимчасово заборонено.