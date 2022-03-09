НБУ дозволив банкам використовувати хмарні послуги

8 березня Національний банк України (НБУ) врегулював питання щодо використання банками України хмарних послуг у своїй діяльності.

Як повідомляє прес-служба регулятора, це розширить можливість забезпечення стабільного функціонування банківської системи України у період дії воєнного стану.

За інформацією НБУ, банки отримали можливість надавати банківські послуги, а також проводити процесинг по операціях із застосуванням електронних платіжних засобів, зокрема платіжних карток з використанням хмарних сервісів.

Банківські послуги за допомогою хмарних сервісів надаватимуться з використанням обладнання, розміщеного на території держав Європейського Союзу, Великобританії, США та Канади.

У НБУ зазначають, що ця норма діятиме на період воєнного стану та протягом двох років після його скасування.

Крім цього, банки отримали право при обробці банківських операцій та персональних даних клієнтів із застосуванням хмарних сервісів використовувати як вітчизняні засоби криптографічного захисту інформації, так і ті, які відповідають вимогам законодавства держави, на території якої розташоване обладнання для надання хмарних сервісів.

Нагадаємо, Нацбанк України послабив та уточнив перелік обмежень на валютному ринку, запроваджених для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із запровадженням військового стану.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівки з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч грн на день.

Нагадаємо, 24 лютого, після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Нацбанк призупинив роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами.