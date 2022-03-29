Google создает специальный фонд и запускает грантовую программу для украинских стартапов

Американская компания Google сформирует фонд для запуска грантовой программы для поддержки украинских стартапов. В рамках программы можно будет получить до 100 тысяч долларов.

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Об этом сообщает ISE Corporate Accelerator со ссылкой на СЕО Google Сундара Пичаи.

"Уже завтра (30 марта) будет сформирован специальный фонд и стартована грантовая программа от Google для поддержки украинских стартапов! Будет возможность получить до $100 000, equity free, для поддержки стартапов в это тяжелое время", - говорится в сообщении ISE.

То есть деньги в рамках программы стартапы смогут получить на условиях equity free. Податься на участие смогут стартапы, физически оставшиеся в Украине и имеющие украинскую регистрацию.

Такое особое предложение связано с началом полномасштабной российско-украинской войны. Ранее по этом же причине команда PRNEWS.IO выступила с инициативой в поддержку украинских СМИ.

Платформа предложила бизнесу покупать публикации в украинских медиа с помощью каталога. Чтобы поддержать работу редакций во время войны, сервис отказался от комиссии для владельцев украинских сайтов.

Фото: ua.depositphotos.com