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Google создает специальный фонд и запускает грантовую программу для украинских стартапов
Американская компания Google сформирует фонд для запуска грантовой программы для поддержки украинских стартапов. В рамках программы можно будет получить до 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает ISE Corporate Accelerator со ссылкой на СЕО Google Сундара Пичаи.
"Уже завтра (30 марта) будет сформирован специальный фонд и стартована грантовая программа от Google для поддержки украинских стартапов! Будет возможность получить до $100 000, equity free, для поддержки стартапов в это тяжелое время", - говорится в сообщении ISE.
То есть деньги в рамках программы стартапы смогут получить на условиях equity free. Податься на участие смогут стартапы, физически оставшиеся в Украине и имеющие украинскую регистрацию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Такое особое предложение связано с началом полномасштабной российско-украинской войны. Ранее по этом же причине команда PRNEWS.IO выступила с инициативой в поддержку украинских СМИ.
Платформа предложила бизнесу покупать публикации в украинских медиа с помощью каталога. Чтобы поддержать работу редакций во время войны, сервис отказался от комиссии для владельцев украинских сайтов.
Фото: ua.depositphotos.com