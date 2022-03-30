Microsoft на 6 місяців надасть українському бізнесу безкоштовні ліцензії

Американська корпорація комп'ютерних технологій Microsoft запропонувала українським підприємцям оформити безплатну ліцензію на свої продукти.

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Про це повідомила компанія PartnerWay, офіційний український реселер продуктів таких tech-гігантів, як Google, Microsoft, Asana, AWS та Zendesk.

Безкоштовну ліцензію надають на 6 місяців, щоб отримати її, необхідно подати заявку через Google форму. У ній потрібно буде вказати сайт компанії, кількість ліцензій, яким тарифним планом та продуктами Microsoft користується замовник.

Пропозиція передбачає, що підприємці отримають безкоштовний доступ на 6 місяців до всіх продуктів компанії, що мають підписку: Microsoft Teams, Dynamics 365, Office 365, Windows 10, Visio.

У свою чергу PartnerWay пропонує українцям свої спецпропозиції. Йдеться про оплату у зручній валюті та безкоштовну клієнтську підтримку.

Водночас Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну.

Раніше інший техногігант Google створив спеціальний фонд та запустив грантову програму для українських стартапів. У рамках програми можна буде одержати до 100 тисяч доларів.

Фото: ua.depositphotos.com