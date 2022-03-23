PlayStation Plus безкоштовно продовжила підписку українцям на місяць

Транснаціональна корпорація Sony вирішила безкоштовно продовжити передплату на PlayStation Plus для українців. Це рішення мотивоване вторгненням Росії до України.

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Про це повідомила найбільша фанатська спільнота PlayStation в Україні з посиланням на листи, які отримують користувачі.

"Так, якщо термін вашої підписки спливає найближчим часом, але з об'єктивних причин ви не можете нею скористатися та продовжити, компанія безкоштовно продовжить її", — йдеться у повідомленні спільноти.

Передплату безкоштовно продовжать на наступні 30 днів. Пролонгація пройде шляхом автоматичного погашення ваучера на обліковому записі користувача.

"PlayStation послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення", — зауважили у спільноті.

Зокрема, Sony зупинила всі продажі ігрової консолі PlayStation у Росії через війну в Україні.

За словами керівника відділу ігор дослідницької фірми IDC Льюїса Уорда, у Sony найбільша присутність у Росії серед усіх виробників ігрових консолей, тому така дуже значуща для індустрії відеоігор. Крім закриття продажів Sony Interactive Entertainment зупинила реліз нової гри Gran Turismo 7.

Нагадаємо, що 4 березня призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії вирішила корпорація Microsoft. Причина – вторгнення російської армії в Україну. Таку заяву зробив президент та віцеголова компанії Бред Сміт в офіційному блозі корпорації.

Фото: ua.depositphotos.com