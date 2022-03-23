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PlayStation Plus безкоштовно продовжила підписку українцям на місяць
Транснаціональна корпорація Sony вирішила безкоштовно продовжити передплату на PlayStation Plus для українців. Це рішення мотивоване вторгненням Росії до України.
Про це повідомила найбільша фанатська спільнота PlayStation в Україні з посиланням на листи, які отримують користувачі.
"Так, якщо термін вашої підписки спливає найближчим часом, але з об'єктивних причин ви не можете нею скористатися та продовжити, компанія безкоштовно продовжить її", — йдеться у повідомленні спільноти.
Передплату безкоштовно продовжать на наступні 30 днів. Пролонгація пройде шляхом автоматичного погашення ваучера на обліковому записі користувача.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"PlayStation послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення", — зауважили у спільноті.
Зокрема, Sony зупинила всі продажі ігрової консолі PlayStation у Росії через війну в Україні.
За словами керівника відділу ігор дослідницької фірми IDC Льюїса Уорда, у Sony найбільша присутність у Росії серед усіх виробників ігрових консолей, тому така дуже значуща для індустрії відеоігор. Крім закриття продажів Sony Interactive Entertainment зупинила реліз нової гри Gran Turismo 7.
Нагадаємо, що 4 березня призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії вирішила корпорація Microsoft. Причина – вторгнення російської армії в Україну. Таку заяву зробив президент та віцеголова компанії Бред Сміт в офіційному блозі корпорації.
Фото: ua.depositphotos.com