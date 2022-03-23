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PlayStation Plus бесплатно продлила подписку украинцам на месяц
Транснациональная корпорация Sony решила бесплатно продлить подписку на PlayStation Plus для украинцев. Это решение мотивировано вторжением России в Украину.
Об этом сообщило крупнейшее фанатское сообщество PlayStation в Украине со ссылкой на письма, которые получают пользователи.
"Так, если срок вашей подписки должен истечь в ближайшее время, но по объективным причинам вы не можете ею воспользоваться и/или ее продлить, компания бесплатно продлит ее", — сказано в сообщении сообщества.
Подписку бесплатно продлят на следующие 30 дней. Пролонгация пройдет путем автоматического погашения ваучера на аккаунте пользователя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"PlayStation последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения", — заметили в сообществе.
В частности, Sony остановила все продажи игровой консоли PlayStation в России из-за войны в Украине.
По словам руководителя отдела игр исследовательской фирмы IDC Льюиса Уорда, у Sony наибольшее присутствие в России среди всех производителей игровых консолей, поэтому такое очень значимое для индустрии видеоигр. Кроме закрытия продаж Sony Interactive Entertainment остановила релиз новой игры Gran Turismo 7.
Напомним, что 4 марта приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России решила корпорация Microsoft. Причина — вторжение российской армии в Украину. Такое заявление сделал президент и вице-председатель компании Брэд Смит в официальном блоге корпорации.
Фото: ua.depositphotos.com