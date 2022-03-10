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Игры закончились - Sony прекращает продавать PlayStation в России

Игры закончились - Sony прекращает продавать PlayStation в России

Компания Sony останавливает все продажи игровой консоли PlayStation в России из-за  войны в Украине.

9 марта игровое подразделение Sony, Sony Interactive Entertainment, приостанавило поставки в Россию и заблокировало работу PlayStation Store.Об этом сообщает CNBC.

По словам руководителя отдела игр исследовательской фирмы IDC Льюиса Уорда, у Sony наибольшее присутствие в России среди всех производителей игровых консолей, поэтому такое очень значимое для индустрии видеоигр. Кроме закрытия продаж Sony Interactive Entertainment остановила релиз новой игры Gran Turismo 7. 

"Sony Interactive Entertainment присоединяется к мировому сообществу, призывая к миру в Украине", - сообщили в компании.

Также компания жертвует 2 миллиона долларов в пользу управления ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для помощи Украине.

Напомним, что 4 марта приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России решила корпорация Microsoft. Причина - вторжения российской армии в Украину. Такое заявление сделал президент и вице-председатель компании Брэд Смит в официальном блоге корпорации.