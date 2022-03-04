Microsoft уходит с российского рынка из-за войны в Украине

Корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину. Такое заявление сделал президент и вице-председатель компании Брэд Смит в официальном блоге корпорации.

"Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены, видя фотографии и новости, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России", — подчеркнул Смит.

Корпорация останавливает многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями США и Европы. Речь идет о санкциях. В дальнейшем компания Microsoft примет ряд других решений, чтобы хоть как-то помочь Украине в войне против РФ.

Microsoft продолжит работать на стороне Украины на киберфронте, оказывая защиту от возможных хакерских атак.

"С начала войны мы действовали против российских деструктивных мер в отношении более 20 украинских государственных организаций, ИТ и финансового секторов. Мы также приняли меры против кибератак. Мы публично выразили обеспокоенность тем, что эти нападения на гражданских лиц нарушают Женевскую конвенцию," — подчеркнул Смит.

Он добавил, что Microsoft оказывает помощь своим сотрудникам в Украине и собирается мобилизовать свои ресурсы, чтобы помочь другим украинцам.

Ранее компания Google решила временно заблокировать функцию редактирования своих карт на территории Украины, а также Белоруси и РФ. Всю неправдивую информацию, внесенную ранее на карты, удалят.

Кроме того, из-за нападения России на Украину американская корпорация Google лишила возможности получать доход на этой видеоплатформе нескольким российским государственным СМИ, запретив размещать рекламу на своей площадке.