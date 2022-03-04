Microsoft йде з російського ринку через війну в Україні

Корпорація Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну. Таку заяву зробив президент та віце-голова компанії Бред Сміт в офіційному блозі корпорації.

"Як і вся решта світу, ми з жахом, обурені та засмучені, бачачи фотографії та новини, що надходять з війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії", - підкреслив Сміт.

Корпорація зупиняє багато аспектів бізнесу у Росії відповідно до рішень США та Європи. Йдеться про санкції. Надалі компанія Microsoft ухвалить низку інших рішень, щоб хоч якось допомогти Україні у війні проти РФ.

Microsoft продовжить працювати на боці України на кіберфронті, захищаючи від можливих хакерських атак.

"З початку війни ми діяли проти російських деструктивних заходів щодо понад 20 українських державних організацій, ІТ та фінансового секторів. Ми також вжили заходів проти кібератак. Ми публічно висловили занепокоєння тим, що ці напади на цивільних осіб порушують Женевську конвенцію", - наголосив Сміт.

Він додав, що Microsoft надає допомогу своїм співробітникам в Україні та збирається мобілізувати свої ресурси, щоб допомогти іншим українцям.

Раніше компанія Google вирішила тимчасово заблокувати функцію редагування своїх карток на території України, а також Білорусі та РФ. Усю неправдиву інформацію, внесену раніше на карти, буде видалено.

Крім того, через напад Росії на Україну американська корпорація Google позбавила можливості отримувати дохід на цій відеоплатформі декількома російськими державними ЗМІ, заборонивши розміщувати рекламу на своєму майданчику.