Google блокує функцію внесення змін на своїх картах в Україні, Білорусі та РФ

Компанія Google вирішила тимчасово заблокувати функцію редагування своїх карток на території України, а також Білорусі та РФ. Усю неправдиву інформацію, внесену раніше на карти, буде видалено.

"З великою обережністю ми видаляємо вклади користувачів, а також усі надіслані користувачами місця з Карт Google в Україні, Росії та Білорусі після початку вторгнення, і тимчасово блокуємо внесення нових змін", - йдеться у повідомленні Google.

Компанія видалить фотографії, відео, огляди та ділову інформацію, яка може бути помилковою.

Раніше Google Maps заблокував в Україні дві функції, щоб убезпечити українців. Йдеться про функції, що надають певну інформацію користувачам у режимі реального часу.

Нагадаємо, через напад Росії на Україну американська корпорація Google позбавила можливості отримувати дохід на цій відеоплатформі декільком російським державним ЗМІ, заборонивши розміщувати рекламу на своєму майданчику.

Раніше YouTube призупинив монетизацію кількох державних ЗМІ Росії, включаючи міжнародну мережу інформаційних телеканалів RT, яку фінансує уряд РФ.