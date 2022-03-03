Google блокирует функцию внесения изменений на своих картах в Украине, Беларуси и РФ

Компания Google решила временно заблокировать функцию редактирования своих карт на территории Украины, а также Белоруси и РФ. Всю неправдивую информацию, внесенную ранее на картах, удалят.

"С большой осторожностью мы удаляем вклады пользователей, а также все присланные пользователями места с Карт Google в Украине, России и Беларуси после начала вторжения, и временно блокируем внесение новых изменений", — сказано в сообщении Google.

Компания удалит фотографии, видео, обзоры и деловую информацию, которая может быть ложной.

Ранее Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев. Речь о функциях, которые предоставляют определенную информацию пользователям в режиме реального времени.

Напомним, из-за нападения России на Украину американская корпорация Google лишила возможности получать доход на этой видеоплатформе нескольким российским государственным СМИ, запретив размещать рекламу на своей площадке.

Ранее YouTube приостановил монетизацию нескольких государственных СМИ России, включая международную сеть информационных телеканалов RT, финансируемую правительством РФ.