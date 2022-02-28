Речь о функциях, которые предоставляет определенную информацию пользователям в режиме реального времени.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев.

Речь о функциях, которые предоставляет определенную информацию пользователям в режиме реального времени.

Первая – функция наложения в реальном времени дорожного движения на Картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.

Вторая – функция Live Busyness. Она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени.

Ранее сообщалось, что глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока российские танки разрушают украинские города.

Напомним, из-за нападения России на Украину американская корпорация Google лишила возможности получать доход на этой видеоплатформе нескольким российским государственным СМИ, запретив размещать рекламу на своей площадке.

Ранее YouTube приостановил монетизацию нескольких государственных СМИ России, включая международную сеть информационных телеканалов RT, финансируемую правительством РФ.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск оперативно отреагировал на просьбу главы Минцифры Украины Михаила Федорова и сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.