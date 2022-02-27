- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
В "Дія" появилась новая услуга для перевода денег для нужд украинской армии
Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым".
Минцифры запустили новую услугу в "Дія", благодаря которой можно перевести деньги для украинской армии прямо в приложении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым".
Для того, чтобы перевести деньги нужно нажать на Документы — Помочь армии. Услуга доступна пользователям IOS и Android.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее Федоров сообщал, что деньги с "еПоддержки" также можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который есть на банковской карте.
Сделать это можно по ссылке.
Напомним, что по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", 70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российской армии, 16% – не уверены. Также 91% украинцев поддерживает действия Зеленского на войне с РФ.