В "Дія" появилась новая услуга для перевода денег для нужд украинской армии

Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым".

Минцифры запустили новую услугу в "Дія", благодаря которой можно перевести деньги для украинской армии прямо в приложении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым".

Для того, чтобы перевести деньги нужно нажать на Документы — Помочь армии. Услуга доступна пользователям IOS и Android.

Ранее Федоров сообщал, что деньги с "еПоддержки" также можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который есть на банковской карте.

Сделать это можно по ссылке.

Напомним, что по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", 70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российской армии, 16% – не уверены. Также 91% украинцев поддерживает действия Зеленского на войне с РФ.