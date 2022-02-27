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Населенные пункты Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - глава Луганской областной администрации

Населенные пункты Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - глава Луганской областной администрации
Разрушения в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай / Facebook

Глава Луганской обладминистрации обратился в международные гуманитарные организации и Красный Крест Украины с призывом о помощи.

Глава Луганской государственной областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что населенные пункты Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы. 

"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, русские кафиры почти сравняли их с землей. От обстрелов кафиров массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры", - говорит Гайдай. 

Фото 2 — Населенные пункты Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - глава Луганской областной администрации

По его словам люди постоянно находятся в подвалах.

Фото 3 — Населенные пункты Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - глава Луганской областной администрации

"Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет коммуникаций и возможности их восстановить", - добавил он. 

Гайдай обратился в международные гуманитарные организации и Красный Крест Украины с призывом о помощи.

Фото 4 — Населенные пункты Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - глава Луганской областной администрации

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.