Еще одна порция санкций для России из-за ее вторжения в Украину 0 теперь от Международной федерации футбола (FIFA).

FIFA запретила проводить в России международные футбольные матчи и использовать в играх российские флаг и гимн

Еще одну порция санкций для России из-за ее вторжения в Украину выдала Международная федерация футбола (FIFA).

Федерация запретила проводить в России футбольные матчи сборных. Сборная России будет играть домашние матчи на нейтральной территории и без болельщиков, пишет Nationalpost/

https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/soccer-fifa-bans-matches-in-russia-no-flag-or-anthem-for-team

Запрещено использовать флаг и гимн России в матчах за границей. Российская сборная по футболу будет выступать не как «Россия», а в нейтральном статусе - как «Российский футбольный союз».

FIFA заявила, что продолжит диалог с МОК и УЕФА для определения дополнительных санкций, включая возможное отстранение сборной России от соревнований.