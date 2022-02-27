Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

FIFA запретила проводить в России международные футбольные матчи и использовать в играх российские флаг и гимн

FIFA запретила проводить в России международные футбольные матчи и использовать в играх российские флаг и гимн

Еще одна порция санкций для России из-за ее вторжения в Украину  0 теперь от Международной федерации футбола (FIFA).

FIFA запретила проводить в России международные футбольные матчи и использовать в играх российские флаг и гимн

Еще одну порция санкций для России из-за ее вторжения в Украину выдала Международная федерация футбола (FIFA).

Федерация запретила проводить в России футбольные матчи сборных.  Сборная России будет играть домашние матчи на нейтральной территории и без болельщиков, пишет Nationalpost/

 https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/soccer-fifa-bans-matches-in-russia-no-flag-or-anthem-for-team

Запрещено использовать флаг и гимн России в матчах за границей. Российская сборная по футболу  будет выступать не как «Россия», а в нейтральном статусе  - как «Российский футбольный союз».

FIFA заявила, что продолжит диалог с МОК и УЕФА для определения дополнительных санкций, включая возможное отстранение сборной России от соревнований.