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FIFA заборонила проводити в Росії міжнародні футбольні матчі та використовувати в іграх російські прапор та гімн
Ще одна порція санкцій для Росії через її вторгнення в Україну тепер від Міжнародної федерації футболу (FIFA).
FIFA заборонила проводити в Росії міжнародні футбольні матчі та використовувати в іграх російські прапор та гімн
Ще одну порцію санкцій для Росії через її вторгнення в Україну видала Міжнародна федерація футболу (FIFA) .
Федерація заборонила проводити у Росії футбольні матчі збірних . Збірна Росії гратиме домашні матчі на нейтральній території і без уболівальників, пише N ationalpost /Підписуйтеся на наш YouTube канал
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Заборонено використовувати прапор і гімн Росії у матчах за кордоном. Російська збірна з футболу виступатиме не як «Росія», а в нейтральному статусі - як «Російський футбольний союз» .
FIFA заявила, що продовжить діалог із МОК та УЄФА для визначення додаткових санкцій, включаючи можливе усунення збірної Росії від змагань.