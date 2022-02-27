Ще одна порція санкцій для Росії через її вторгнення в Україну тепер від Міжнародної федерації футболу (FIFA).

FIFA заборонила проводити в Росії міжнародні футбольні матчі та використовувати в іграх російські прапор та гімн

Ще одну порцію санкцій для Росії через її вторгнення в Україну видала Міжнародна федерація футболу (FIFA) .

Федерація заборонила проводити у Росії футбольні матчі збірних . Збірна Росії гратиме домашні матчі на нейтральній території і без уболівальників, пише N ationalpost /

https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/soccer-fifa-bans-matches-in-russia-no-flag-or-anthem-for-team

Заборонено використовувати прапор і гімн Росії у матчах за кордоном. Російська збірна з футболу виступатиме не як «Росія», а в нейтральному статусі - як «Російський футбольний союз» .

FIFA заявила, що продовжить діалог із МОК та УЄФА для визначення додаткових санкцій, включаючи можливе усунення збірної Росії від змагань.