Населені пункти Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи – голова Луганської обласної адміністрації

Голова Луганської обладміністрації звернувся до міжнародних гуманітарних організацій та Червоного Хреста України із закликом про допомогу.

Голова Луганської державної обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що населені пункти Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи.

"Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх із землею. Від обстрілу окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури", — каже Гайдай.

За його словами, люди постійно перебувають у підвалах.

"Ми не можемо провести евакуацію населення або хоча б завезти людям хліб та воду. Немає комунікацій та можливості їх відновити", — додав він.

Гайдай звернувся до міжнародних гуманітарних організацій та Червоного Хреста України із закликом про допомогу.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.