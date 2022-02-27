Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

Населені пункти Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи – голова Луганської обласної адміністрації

Населені пункти Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи – голова Луганської обласної адміністрації

Голова Луганської обладміністрації звернувся до міжнародних гуманітарних організацій та Червоного Хреста України із закликом про допомогу.

Голова Луганської державної обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що населені пункти Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи.

"Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх із землею. Від обстрілу окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури", — каже Гайдай.

Фото 2 — Населені пункти Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи – голова Луганської обласної адміністрації

За його словами, люди постійно перебувають у підвалах.

Фото 3 — Населені пункти Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи – голова Луганської обласної адміністрації

"Ми не можемо провести евакуацію населення або хоча б завезти людям хліб та воду. Немає комунікацій та можливості їх відновити", — додав він.

Гайдай звернувся до міжнародних гуманітарних організацій та Червоного Хреста України із закликом про допомогу.

Фото 4 — Населені пункти Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи – голова Луганської обласної адміністрації

Нагадаємо, що 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.